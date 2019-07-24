مصر | بعد تصالحهم.. حفظ التحقيق مع 5 بائعين تشاجروا بـ"الزجاجات الفارغة" بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصالحهم.. حفظ التحقيق مع 5 بائعين تشاجروا بـ"الزجاجات الفارغة" بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج، بحفظ التحقيق مع 5 بائعين تشاجروا بالزجاجات الفارغة، بسبب خلافات بينهم وذلك بعد تصالحهم.

وتعود البداية بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغا بنشوب مشاجرة بالزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء، بين عدد من البائعين، أمام محطة مترو المرج الجديدة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.

وتبين من التحريات والتحقيقات، إصابة أحد الأشخاص بجرح نافذ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقيه العلاج.

وحرر محضر وتوالت النيابة التحقيق.