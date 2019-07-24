مصر | كلبشة 40 سيارة ورفع 45 طن قمامة بقطاع أكتوبر

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وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 42 سحب متنوع – 40 كلبش – 20 نموذج 125 – 16 تصالح – 20 سرفيس – وبلغ الإجمالي 138 قضية مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط 43 كرسيا – 2 عربة يد – 13 طقطوقة – 4 كنبه حديد – 3 ترابيزة – إستاند – 2 أنبوبة غاز – 45 طن قمامة – 3 ثلاجات – 2 شمسية – جريل – 46 تكايا – وبلغ الإجمالي 136 مخالفة.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.