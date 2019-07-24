مصر | كلبشة 40 سيارة ورفع 45 طن قمامة بقطاع أكتوبر

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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 42 سحب متنوع – 40 كلبش – 20 نموذج 125 – 16 تصالح – 20 سرفيس – وبلغ الإجمالي 138 قضية مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط 43 كرسيا – 2 عربة يد – 13 طقطوقة – 4 كنبه حديد – 3 ترابيزة – إستاند – 2 أنبوبة غاز – 45 طن قمامة – 3 ثلاجات – 2 شمسية – جريل – 46 تكايا – وبلغ الإجمالي 136 مخالفة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.