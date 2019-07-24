شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء يتوافدون إلى مقر مجلس الوزراء بالعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد معظم وزراء الحكومة على مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، استعدادًا لبدء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بالمقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بعد الانتهاء من التشطيبات النهائية له.

ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامى، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.