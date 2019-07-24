​بالأسماء.. إسقاط الجنسية عن 22 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بالسماح لـ22 شخصًا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار رقم 1093، لسنة 2019، الموقع من مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، بالسماح لهؤلاء بالتجنس بالجنسية الأجنبية.

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وجاء نص القرار والأسماء كالتالي:​