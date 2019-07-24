مدير الخطوط البريطانية: تعليق الرحلات للقاهرة لمدة 7 أيام فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

قال شريف برسوم، المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية البريطانية لشمال أفريقيا، إن الخطاب الموجه من الشركة، يؤكد تعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو الجاري.

وأضاف المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية البريطانية لشمال أفريقيا في تصريحات صحفية، وجود معلومات موكدة عن استئناف الشركة لرحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولي بعد انتهاء المدة المحددة.

ونفى برسوم وجود صلة بين الشغب الذي قامت به بعض جماهير منتخب الجزائر لدى مغادرتها لمطار القاهرة الدولي عقب حضور مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، وقرار الشركة بتعليق رحلاتها إلى القاهرة.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية البريطانية قررت تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الأمنية على حد وصفها.