أخبار مصر | تحذير شديد اللهجة من الأزهر الشريف للاحتلال الإسرائيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير شديد اللهجة من الأزهر الشريف للاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأزهر الشريف عن رفضه الشديد لقيام الاحتلال الصهيوني بهدم مبانٍ فلسطينية في وادي الحمص بحي صور باهر جنوب مدينة القدس.

كما أعرب الأزهر خلال بيان له، عن استنكاره لإجلاء السكان الموجودين في بعض المباني بالقوة من قبل مئات الجنود من جيش الاحتلال، واقتحام جرافات الاحتلال لهذه المباني والمنطقة الفلسطينية.

وحذر الأزهر الشريف من خطورة تلك الإجراءات الغاشمة، وأن ذلك يعد اغتصابًا للأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في العيش على أرضه بأمن وسلام، كما يجدد الأزهر تأكيده على أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث، وأن مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس بالأوضاع على الأرض ومنع أية إجراءات تخالف ذلك.

ويشدد الأزهر الشريف على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، وهي ليست فقط مُجرَّد قضية أو أرض محتلة؛ بل هي حرم إسلامي مسيحي مقدس، وقضية عقدية إسلامية ـ مسيحية. كما يدعو الأزهر كل الهيئات والمنظمات العالمية إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، وتأكيد هُويتها، وتخليصها من الاحتلال الصهيوني.