أخبار مصر | بدء صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ اليوم، صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بفتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات –عزبة سعد – بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة.