أخبار مصر | حار جدا.. تعرف على طقس القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حار جدا.. تعرف على طقس القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 21 31

سيوة 23 37

بورسعيد 24 33

دمياط 25 31

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 36

السويس 24 37

العريش 22 32

رفح 23 32

رأس سدر 25 36

نخل 18 37

نويبع 29 37

طابا 24 35

كاترين 17 34

الطور 26 33

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 28 39

مرسى علم 30 38

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 39

المنيا 24 39

أسيوط 26 39

سوهاج 24 39

قنا 26 41

الأقصر 26 41

أسوان 28 41

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 27 40

شلاتين 24 38

أبو رماد 25 39

حلايب 26 35

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رأس حدربة 27 38

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 44

المدينة 27 44

الرياض 27 45

المنامة 32 38

أبوظبى 34 42

الدوحة 32 38

الكويت 33 47

دمشق 18 38

بيروت 26 30

عمان 19 34

القدس 19 31

غزة 22 31

بغداد 28 47

مسقط 29 31

صنعاء 17 30

الخرطوم 27 40

طرابلس 22 30

تونس 21 34

الجزائر 22 30

الرباط 20 28

نواكشوط 24 30

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 30

اسطنبول 20 28

إسلام آباد 28 37

نيودلهى 28 35

جاكرتا 23 33

بكين 25 36

كوالالمبور 24 32

طوكيو 23 30

أثينا 24 32

روما 22 36

باريس 23 38

مدريد 24 39

برلين 18 32

لندن 21 31

مونتريال 14 26

موسكو 16 21

نيويورك 22 30

واشنطن 20 25