أخبار مصر | 10 آلاف وظيفة.. اليوم انطلاق ملتقى التوظيف بالجيزة (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 آلاف وظيفة.. اليوم انطلاق ملتقى التوظيف بالجيزة (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة عن تنظيم ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب الخريجين وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة وبمشاركة العديد من الشركات المعروفة بالقطاع الخاص.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الملتقى سيتم تنظيمه اليوم وغدا، وذلك بدء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً بنادي الترسانة بالعجوزة.

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وأشار راشد أن الملتقى يشارك فيه حوالي 40 شركة ومصنع ومؤسسات تعمل فى مجالات عديدة، مؤكدا أنه تم تحديد مقرات لكل تخصص لتلقى طلبات التوظيف من الشباب، من المقرر أن يشهد إقبالا كبيراً نظراً لفرص العمل الجيدة التى تم توفيرها، لافتا أن الملتقى يتيح حوالي 10 آلاف وظيفة وفرصة عمل لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات فى وظائف محددة .

والوظائف المطلوبة تشمل: أطباء بيطريين و مهندسي ميكانيكا وتركيبات وجودة وإنتاج ومهندسين زراعيين ومدرسين محو أمية وموظفى استقبال و مدير مبيعات وأعضاء ومندوبى للمبيعات ومدير للوحدات ومديرى فروع ومساعدين ومشرفى مطاعم ومساعدى مديرين ومديري محلات ومحاسبين وكول سنتر وسيلز وصيدلى ومساعدى صيدلي وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وويتر وكابتن اوردر وأعضاء صالة فى مطاعم ووكلاء تحصيل وفنى انتاج ومراقبى جودة ومندوبين وسائقين درجة اولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال انتاج وتعبئة وزراعيين وفنين سلامة ولحام وبطاريات وتغيير زيوت وزوايا واتزان وصيانة وإصلاح كاوتشات ونجارين وامن وحراسه وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبى توصيل طلبات وعمال وعاملات نظافة.

ومن جانبه أكد رئيس جهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين بالمحافظة انه سيتم إجراء المقابلات والتعاقد الفوري لمن ينطبق عليهم الشروط كما سيقام دورات تدريبية فى كافة التخصصات المطلوبة للمرشحين الذى لا ينطبق عليهم الشروط لتأهيلهم لسوق العمل مشيداً بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة لخدمة المجتمع وتوفير فرص العمل للشباب.