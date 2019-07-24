شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 24 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمرة الأولي، بالمقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لبحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واحتياجات المواطنين بوجه عام.

يعقد المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، عضو المجلس، صلاح حسب الله، مؤتمراً صحفياً بقاعة الشورى بمقر المجلس، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس، حيث يستعرض الإنجازات التشريعية والرقابية خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية للمجلس.

يبدأ صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

تبدأ- عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.egypt.gov.eg التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- عمليات التسجيل بالنسبة لإجراء اختبار القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية ) والطلاب الوافدين الراغبين في التقدم للكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز مثل هذه الاختبارات.

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تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- إدارة المرأة والأسرة والطفولة- بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اجتماعا لبحث مقترح «إنشاء الشبكة العربية لوسيطات السلام، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الوطنية»المعنية بالمرأة «والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء في هذا المجال.

تنطلق بالقاهرة الاجتماعات التحضيرية لمنتدى غاز شرق المتوسط، في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى، الذي يعقد يوم غد الخميس .

يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان، بمقر الأمانة العامة بتونس، فعاليات المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني العرب.

يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بمدير مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي «تشونج ايوي يونج» ووزيري الدفاع والخارجية، لبحث عدد من الموضوعات منها التطورات في منطقة الخليج .

يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني «وانغ يي» بزيارة إلى البرازيل بناء على دعوة من وزير خارجية البرازيل «إرنستو أروجو»، وسيحضر خلالها اجتماع وزراء خارجية مجموعة «بريكس» الذي تستضيفه البرازيل.

يواجه منتخب مصر لكرة اليد (مواليد 98) نظيره الصربي في تمام الساعة الثانية والربع ظهرا في افتتاح مباريات دور الـ16 ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا بإسبانيا حتى 28 يوليو الجاري.