ارتفاع في الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الجو جيدة، حيث أن درجات الحرارة تدور حول معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.
وأضاف عبدالعال لـ"الخليج 365"، أن درجات الحرارة ارتفعت اليوم درجة واحد لتكون على القاهرة 37، وتتراوح على مناطق الصعيد بين 40 و43 درجة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة سترتفع درجة واحدة يومين حتى نهاية الأسبوع.
وتابع: "الجو سيكون معتدل على السواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع حار على القاهرة والوجة البحري، شديد الحرارة على الصعيد في النهار لطيف ليلا على أغلب المناطق".
وأشار إلى أن درجات الرطوبة على القاهرة ستتراوح بين 75% وحتى 80% وعلى المناطق الشمالية ستصل إلى 90%، بينما تنخفض في الصعيد وتصل إلى 60%.
وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة درجة يوميا، إلا أننا لن نشهد الموجة الحارة التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي.
وحذر عبد العال"، من تكون الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الأنحاء، خاصة على الطرق الزراعية والقريب من المسطحات، لافتًا إلى أن هناك نشاطا لحركة الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس، حتى نهاية الأسبوع.
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