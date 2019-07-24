أخبار مصر | بدء التقديم لكلية الشرطة اليوم عبر الإنترنت ويالأكاديمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء التقديم لكلية الشرطة اليوم عبر الإنترنت ويالأكاديمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ التقديم اليوم الأربعاء لكلية الشرطة، بعد موافقة ووزارة الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يومًا، وذلك عن طريق التقدم مباشرة للأكاديمية أو عبر موقعها على الإنترنت.