"إحنا مباحث".. تفاصيل سقوط عصابة الشرطة المزيفة أعلى "دائري المريوطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، في الإيقاع بعناصر أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة المواطنين أعلى الطريق الدائري من خلال انتحالهم صفة رجال شرطة.

البداية تعود إلى تعدد بلاغات السرقة أعلى الطريق الدائري، وكان القاسم المشترك بينها أن مرتكبي تلك الوقائع يزعمون كونهم أفراد شرطة.

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شكل اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، فريق بحث للوقوف على ملابسات البلاغات، جهود البحث والتحري التي قادها النقيب كريم هنداوي الضابط بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى أن 3 أشخاص ينتحلون صفة ضباط وأفراد مباحث وراء ارتكاب تلك الوقائع، متخذين الطريق الدائري مسرحا لنشاطهم الأثم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إ1ن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها النقيب "هنداوي" من ضبط المتهمين وهم: "أيمن.س" و"كريم.ص" و"هشام.ع" جميعهم يقيمون بولاق الدكرور، وبحيازتهم طبنجة وكلبش، وذلك في أثناء استقلالهم سيارة ملاكي بمنطقة المريوطية.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.