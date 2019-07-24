محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
يبدأ اليوم الأربعاء، الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، تلقي طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ الراغبين في التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2019 - 2020.
وكانت أكاديمية الشرطة، قد أعلنت عن فتح باب القبول والتقديم في كلية الشرطة، بدءًا من 24 يوليو، على أن يتم غلق باب التقديم بكلية الشرطة 2019 في يوم 15 أغسطس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. كلية الشرطة تتلقى طلبات دفعة جديدة من طلبة الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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