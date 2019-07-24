زفاف نجل مدير مباحث كفر الشيخ والنائبة سناء برغش (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيم في إحدى القاعات الشهيرة بمدينة دمنهور حفل زفاف النقيب عبدالحميد، نجل اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن كفر الشيخ، والنائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن مركز دمنهور.

حضر حفل الزفاف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، وعدد من قيادات المديرية، ومديرو أمن البحيرة والإسكندرية ولفيف من أعضاء مجلس النواب.

زفاف نجل مدير مباحث كفر الشيخ والنائبة سناء برغش

زفاف نجل مدير مباحث كفر الشيخ والنائبة سناء برغش

زفاف نجل مدير مباحث كفر الشيخ والنائبة سناء برغش

زفاف نجل مدير مباحث كفر الشيخ والنائبة سناء برغش