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شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف نجل مدير مباحث كفر الشيخ والنائبة سناء برغش (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقيم في إحدى القاعات الشهيرة بمدينة دمنهور حفل زفاف النقيب عبدالحميد، نجل اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن كفر الشيخ، والنائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن مركز دمنهور.
حضر حفل الزفاف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، وعدد من قيادات المديرية، ومديرو أمن البحيرة والإسكندرية ولفيف من أعضاء مجلس النواب.
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