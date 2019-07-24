شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الجيوش الفرنسية: علاقة الثقة مع مصر تعززت بشكل كبير مؤخرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، علاقة الصداقة والثقة المتبادلة بين فرنسا ومصر وتناميها بقوة خلال السنوات الأخيرة، واصفة مصر بالشريك الرئيسي لبلادها في مكافحة الإرهاب.

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قالت «بارلي»، في كلمتها خلال المشاركة في احتفال السفارة المصرية بمرور 67 عامًا على ثورة 23 يوليو 1952: «إنني هنا اليوم لكي أقول إلى أي مدى الصداقة بين فرنسا ومصر ثمينة، وتقوم على علاقات تاريخية ومكثفة».

أضافت: «هذه الصداقة والثقة المتبادلة بيننا قد تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة لدرجة أن المسافة بين نهري النيل والسين تبدو أحيانًا وقد تقلصت، مصر شريك رئيسي لفرنسا في مكافحة الإرهاب وتعاوننا الدفاعي وثيق للغاية وأرحب به».

وأشادت بالتدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي «رمسيس 2019» الذي جرى قبل أسابيع، مشيرة بالقول: «أنا فخورة بهذه الصداقة القوية التي توحد بلداننا وتوحد جيوشنا. دعونا نستمر في رعايتها وجعلها مثمرة».