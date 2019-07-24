مصر | جهاز أكتوبر بتجاهل سكان المنطقة الرابعة والسادسة السياحية.. والأهالي: نعيش في جحيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز أكتوبر بتجاهل سكان المنطقة الرابعة والسادسة السياحية.. والأهالي: نعيش في جحيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني سكان المناطق الرابعة والسادسة بمدينة ٦ أكتوبر من تجاهل مستمر ومتعمد من جهاز المدينة، والمتمثلة في غياب البنية التحتية بالكامل من انقطاع مستمر للمياه والكهرباء والتليفونات، منذ أكثر من ١٠ سنوات.

من جانبه، قال عونى جلال، أحد السكان، إن هناك نحو ٣٠ ألف نسمة يعانون من تجاهل مستمر من قبل جهاز المدينة، لافتا الى أنهم تقدموا بعدة مذكرات لأكثر من رئيس جهاز تولي رئاسة المدينة، فضلا عن أنهم تقدموا بمذكرات لوزير الإسكان ولكن دون جدوى.

وأوضح أن هذه المناطق لا يوجد بها طريق واحد تم رصفه حتي الآن، رغم أنهم دفعوا كل مدخراتهم من اجل اقتناء قطعة أرض والبناء عليها داخل هذه المناطق أملا في أن يعيشوا حياة كريمة، ولكن السكان فوجئوا بهذا التجاهل المتعمد مما ينذر بتحويل هذه المناطق لعشوائيات حقيقية.

وأوضح أن كل ما يتمنونه هو نظرة اهتمام من قبل رئيس جهاز المدينة لهذه المناطق رحمة بالسكان، وتخفيف المعاناة عنهم، وهو ما يمثل أقل من حقوقهم، فضلا عن أن ذلك يمثل وعود من قبل المسؤولين لهم قبل حصولهم علي قطع الأراضى والبناء عليها، ولكن هذه الوعود ذهبت مع الريح.