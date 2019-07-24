مصر | نيابة عين شمس تأمر باستكمال التحريات حول العثور على كارتونة تحوي 30 كيلو مواد مخدرة

وكانت النيابة استمعت لأقوال الضابط، الذي عثر على الكارتونة، في دائرة القسم بمنطقة في عين شمس.

تعود البداية عند ارتاب رجال المباحث دائرة القسم بوضعية كارتونة فوق سيارة قديمة وعند تفقدها تبين لهم أحتواءها على كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتم ضبطها من قبل إدارة مكافحة جرائم المخدرات وكانت تحتوي على 30 كيلو من المواد المخدرة، وحرر رجال الشرطة المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيقات.