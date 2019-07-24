أخبار مصر | الصحفيين العرب: التدريب ركيزة أساسية في تطوير قدرات الزملاء وتعزيز دورهم التنموي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحفيين العرب: التدريب ركيزة أساسية في تطوير قدرات الزملاء وتعزيز دورهم التنموي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، إن التدريب ركيزة أساسية لتطوير قدرات الصحفيين، وملاحقة مستجدات التكنولوجيا الحديثة، ويعزز من دور الإعلام التنموي.

وأضاف اللامي، في تصريحات صحفية، "لذا نهتم في الأمانة العامة إلى جانب الدفاع عن الحريات الصحفية بالوطن العربي، بالعمل على تعزيز وتطوير القدرات المهنية عبر برامج تدريبية، تعظم من دور الإعلام في النقد البناء، ودفع عجلة التنمية في الأوطان".

وأكد اللامي، الذي يفتتح بعد غدٍ الخميس الدورة الإقليمية، التي تنظمها لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب تحت عنوان: «دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة»، أن الصحة من القضايا بالغة الأهمية بشقيها الوقائي والعلاجي، ومن مهام الإعلام التعاطي مع القضايا الصحية، بما يعود بالنفع على المجتمعات، خاصة بالعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، حول العديد من القضايا الصحية، كالتي تناولتها الدورة، وهي قضايا الإعاقة، فذوو الإعاقة أشخاص أصحاب قدرات خاصة، يمكن دمجهم في مجتمعاتهم، وتمكينهم من العمل والإنجاز وعيش حياة كريمة.

وأشاد اللامي بالمشاركة الكبيرة للنقابات العربية، التي لبت دعوة الاتحاد، حيث يشارك متدربون من ١١ دولة عربية، في الدورة التي تقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن قيادات بالاتحاد وأعضاء لجنة التدريب، برئاسة سالم الجهوري عضو الأمانة العامة.

وأعرب رئيس الاتحاد عن دعمه الكامل، لأنشطة لجنة التدريب، متمنيًا لمجلسها مواصلة تنظيم فعاليات ناجحة.