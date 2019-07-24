أخبار مصر | رئيس الآثار الإسلامية لـ"الخليج 365": لدينا آثار في حالة خطرة نهتم بها أولًا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الآثار الإسلامية لـ"الخليج 365": لدينا آثار في حالة خطرة نهتم بها أولًا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية برئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الدكتور جمال مصطفى، خلالل جولته بصحراء المماليك حيث صرح أن الوزارة تهتم بالأثر طبقًا لحالته ولاحتياجه للترميم.

وأوضح أن هناك آثار حالتها تندرج تحت ما يسمى بالخطورة الداهمة، وهناك آثار أقل خطورة حيث أن حالتها الإنشائية مستقرة، وتكون أولوية الترميم للأثر المهدد.

وأشار مصطفى أن القطاع قام بحصر كامل للآثار على مستو الجمهورية وبحالتها الإنشائية والأثرية وصنفتها حسب أولوياتها وحتجاتها سواء للترميم العاجل أو الصيانة، ومدرج كل أثر طبقًا لجدول عمل دقيق.

جاء ذلك خلال جولة لرئيس القطاع صاحبته فيها كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية في منطقة آثار صحراء المماليك، نتيجة للتحقيق الصحفي الذي نشرناه منذ أيام عن عنها تحت عنوان "أهم آثار "صحراء المماليك" يتحول إلى وكر".