أخبار مصر | استجابة لما نشرته "الخليج 365".. جولة تفقدية لـ"الآثار" لمتابعة "صحراء المماليك" وإنقاذها من الإهمال (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجابة لما نشرته "الخليج 365".. جولة تفقدية لـ"الآثار" لمتابعة "صحراء المماليك" وإنقاذها من الإهمال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رافقت كاميرا بوابة الإلكترونية الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، خلال جولته بمنطقة "صحراء المماليك"، وذلك استجابة لتحقيق صحفي، نشرته بوابة الخليج 365، منذ أيام تحت عنوان "أهم آثار صحراء المماليك يتحول إلى وكر".

وركز التحقيق على المظاهر السلبية التي ظهرت على عدد من أثار المنطقة، وذلك نتيجة لإهمالها سنوات طويلة، وحاجة هذه الأثار للترميم والصيانة، وموالاة تنظيفها من أكوام القمامة التي تتجمع أمامها وداخل بعضها من حين لآخر، خاصة مجموعة السلطان إينال، والتي تعرّض سورها الحديدي الخارجي لسرقة جزء كبير منه، وكذلك الحالة المعمارية السيئة للمجموعة من الداخل، ووجود الأتربة بكثافة خاصة داخل حجرة الضريح، مما أخفى جمال زخارفها إلى حد كبير.

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ومن جانبه، أكد جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، خلال الجولة، أن الوزارة تتعاون مع حي منشأة ناصر لصالح المنشآت الأثرية، وذلك بتنظيف وجمع القمامة من أمامها، وهناك تكثيف لمرور سيارات الحي لجمع القمامة، ومخلفات المباني التي تتجمع أمام الآثار.

وفيما يتعلق بالترميم والحالة المعمارية للآثار، أكد رئيس القطاع، أنهم يتابعون المنشآت التي تحتاج لترميم وصيانة، وهناك بالفعل بعضًا منها تمت له دراسات لمشاريع ترميم، وسيتم تنفيذها بعد توفير التمويل اللازم لها، حيث تضع وزارة الآثار كل أثر حسب حالته وحاجته للترميم ضمن اهتماماتها.

وقال إنهم يواجهون تحديات كبيرة في المنطقة الأثرية المعروفة بصحراء أو جبانة" المماليك، وذلك للحفاظ على آثار مصر بهذه المنطقة، وفقًا لأولويات خطة وزارة الآثار، خصيصًا مع التحديات التي تفرضها البيئة المحيطة بالأثر.