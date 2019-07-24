شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يهدي قنصل سنغافورة مفتاح شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، قنصل دولة سنغافورة، شارمل راجاتنام، مفتاح شرم الشيخ تكريمًا له، كتقليد متبع يدل على الترحاب.

والتقى «فودة»، في شرم الشيخ، شارمل راجاتنام، خلال جولته السياحية بمدن شرم الشيخ ودهب وطابا، للتعرف على المقاصد السياحية، بجنوب سيناء، ودراسة المقاصد الترفيهية بها، لزيادة الجذب السياحي من سنغافورة لجنوب سيناء.

وأبدى قنصل سنغافورة سعادته للقاء محافظ جنوب سيناء، وأعرب عن إعجابه الشديد، بما رآه من مقاصد سياحية بالمحافظة، ووصفها بـ«المتميزة، وتناسب أسواق أذواق الشعب السنغافوري».