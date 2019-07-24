شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي» تبحث التعاون المشترك مع الاتحاد العربي للصناعات الهندسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد سعيد الحافظ، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية والوفد المرافق له، لبحث موضوعات التعاون المقترحة بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

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وخلال اللقاء جرى استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتأكيد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة ومختلف الشركات المصرية والعربية العاملة في مجال الصناعات الهندسية وغيرها من المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة.

وأكد «العصار» أن الأوضاع الحالية في مصر تشجع على إقامة مشروعات استثمارية عديدة نظرا لما تشهده في الآونة الأخيرة من إصلاحات اقتصادية وتشريعية ساهمت في توفير المناخ المناسب للاستثمار في مختلف المجالات، كما تعد مصر بوابة للشرق الأوسط وقارة إفريقيا خاصةً بعد توليها رئاسة الاتحاد الإفريقى للعام الجارى، وبما تتمتع به من توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الكثير من المنظمات العربية، الإفريقية، العالمية، وهو ما يؤكد على وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية مثمرة بين الجانبين.

وشدد الحافظ رئيس الاتحاد العربى للصناعات الهندسية، على أن الاتحاد هو تجمع لأصحاب أعمال من الوطن العربى في قطاع الصناعات الهندسية، ويعد أحد روافد جامعة الدول العربية، وينتمى أعضاؤه إلى 14 دولة عربية، مضيفاً أن الاتحاد على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرته لمواكبة متطلبات الظروف الإقليمية المحيطة.