شكرا لقرائتكم خبر عن أول مدرسة بإدارة مصرية في أونتاريو بكندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، مدرسة فلوباتير- أول مدرسة بإدارة مصرية في أونتاريو، وذلك في ضوء فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا ورفع العلم المصرى للمرة الأولى في برلمان أونتاريو.

بدأت فعاليات الزيارة بترديد الطلاب للنشيدين الوطنيين المصرى والكندى، بما يجسد تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى أبناء المصريين في كندا.

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وأكدت مديرة المدرسة فيبى وصفى، في كلمة لها، أن الجالية في أونتاريو قامت بهذا الجهد لإحياء التراث والحضارة المصرية؛ لربط الأجيال الجديدة بالوطن الأم، مضيفة «مصر تعيش فينا، ورغم هجرتى بعمر ١٠ سنوات، نشأت في أسرة تحفظ مصر في قلبها، فكيف لشعب يملك حضارة تعود إلى 7 آلاف عام ألا تحيى احتفالات بتاريخها وتنقل جزءا من عظمة حضارتهم للعالم؟».

في السياق ذاته، توجه الوفد المصرى بحضور السفيرة نبيلة مكرم إلى زيارة المتحف التعليمى المصرى في مسيساجا بأونتاريو، وهو أول متحف يحمل نماذج تصورية تحمل نفس تفاصيل القطع الأصلية لمقتنيات مقبرة توت عنخ آمون، باعتبارها واحدة من أعظم الاكتشافات للمقابر المصرية الفرعونية.

وقدم إيهاب بخيت، مدير المتحف، للوفد شرحا لفكرة إنشاء المتحف وأوضح أنه يحتوى على قطع مقلدة طبق الأصل من الآثار المصرية، مؤكدا على أصالة الحضارة المصرية التي تحمل تاريخا يفوق 7 آلاف عام، كما قام مرشدون سياحيون بتقديم شرح متخصص للطلبة والزوار؛ لحثهم على زيارة مصر ولإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وعقب جولة بالمتحف التعليمى، شاركت وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها، في أمسية بحضور عدد من أعضاء برلمان أونتاريو و٣٥٠ من أعضاء الجالية المصرية، وقدم الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق خلال الأمسية، محاضرة عن الحضارة المصرية والاكتشافات الأخيرة في هرم خوفو باستخدام أحدث أجهزة الأشعة في العالم.