شكرا لقرائتكم خبر عن 100 متردد على معامل التنسيق بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل فرع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، 100 متردد من طلاب المرحلة الأولى الناجحين بالثانوية العامة لهذا العام، في أيام أعماله التي بدأت منذ الأحد 21 من يوليو، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الخميس 25 يوليو الجاري، وفقاً للحد الأدنى الذي أقرته وزارة التعليم العالي، وذلك بـ3 معامل مجهزة بالجامعة من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً يومياً وذلك بمعمل المدينة الجامعية للطلاب بمدينة الأخصاص، والمعملين الملحقين بكليتي التربية الرياضية ودار العلوم داخل الحرم الجامعي.

وأشار الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إلى أن الجامعة وفّرت 15 إخصائي شؤون تعليم وطلاب متخصص وذو كفاءة عالية لتوجيه الطلاب ومساعدتهم في إدخال رغباتهم بالطريقة السليمة، والخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل الرغبات طبقاً للتوزيع الجغرافي وقواعد القبول الإقليمي، والكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب طبقاً لشعبهم العلمية والهندسية والأدبية والكليات التكنولوجية والكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب من جميع الشعب.

من جانبها، أوضحت ميرفت مريد، القائم بأعمال مدير عام شؤون الطلاب بجامعة المنيا، أن مكتب التنسيق يترك للطالب حرية إدخال رغباته بالمعامل أو بمساعدة الإخصائيين له، مشيرةً إلى أن أغلب المشاكل التي تواجه الطلاب تنحصر في إدخال أرقام الجلوس والرقم السري أو معرفة الطالب بترتيب دخول رغباته التي وصلت إلى 75 رغبة هذا العام.