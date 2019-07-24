شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تاريخ: الشعب المصري كان «حافيًا» في عهد الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، إن هناك تزييفا يتم عبر «السوشال ميديا»، لفترة الملكية، باعتبارها العصر الذهبي.

وأضاف «شقرة» خلال لقاء تليفزيوني: «الدولة في عهد الملكية كانت مهددة بالضياع، في ظل وجود صراعات دولية وأزمة اقتصادية اجتماعية، وفساد إداري، وملك مستهتر»، متابعا: «الدولة في عهد الملكية فشلت في تحقيق حلم الحرية والاستقلال سواء بالمفاوضات أو التحكيم الدولي».

وأردف أستاذ التاريخ المعاصر: «الشعب كان حافيا في عهد الملكية.. وعدد المعدمين والبائسين كان رهيبا في مصر»، مشيرا إلى أن محاولة تعظيم الملك فاروق خلال الفترة الراهنة تتناقض مع كتابات التاريخ، موضحا أن الفترة من 1942 لـ 1952 تعتبر أسوأ 10 سنوات في تاريخ مصر.