شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تاريخ: ثورة يوليو أكدت امتلاك الشعب الحقوق الحصرية للشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد غباشي، مدرس تاريخ مصر الحديث والمعاصر، إن ثورة 23 يوليو والذي تصدر فيها رجال الجيش المشهد للمرة الأولى من أهم إنجازاتها هي للمرة الأولى يتولى فيها مصريون خالصون حكم البلاد منذ العصر الفرعوني، وهذا شيء مهم للغاية، وذلك خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN».

وأضاف «غباشي» أن ثورة يوليو أكدت على أن الشعب المصري هو الذي يمتلك الحقوق الحصرية للشرعية، وهي كانت في البداية حركة الضباط وتحولت للثورة بانضمام الشعب المصري لها وكانت ملهمة لكل حركات التحرر، ساعدت على حالة من الفوران لدول العالم الثالث.

وأشار مدرس تاريخ مصر الحديث والمعاصر إلى أن نسبة نجاح الثورة في عيون الضباط الأحرار كانت 10% فقط، ولو فشلت هذه الحركة كانوا عرضوا حياتهم للخطر وعرضوا أيضًا الدولة المصرية للخطر الشديد، مؤكدًا أن تاريخ مصر يحتاج إلى إعادة قراءة، لا يمكن أن يكتب التاريخ بالأهواء.