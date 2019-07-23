شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يعقد لقاءً مع معلمي محافظة الإسكندرية لمناقشة مشكلاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الثلاثاء، لقاءً مع معلمي محافظة الإسكندرية بحرم كلية التربية بجامعة الإسكندرية، وذلك وفقًا للقاء الأسبوعى المفتوح الذي يعقد لمناقشة مشاكل المعلمين.

وناقش عمر مع الحضور العديد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة من أجل الإنتهاء من كافة المعوقات التي تواجههم وعلى رأسها موضوع الاغتراب الداخلي، والآليات المستحدثة للتيسير على تغيير المسمي الوظيفى، وقرار معالى الوزير الذي سيصدر قريبًا لتشجيع البحث العلمى ودراسة تحمل الوزارة مصاريف الدراسات العليا بالتعاون مع الجامعات والتى ستبدأ مع جامعة الإسكندرية والمعايير الجديدة التي تعمل عليها الأكاديمية لاختيار مديرى ووكلاء المدارس.

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جاء ذلك عقب مشاركة الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، في افتتاح فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بكلية التربية جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد أنور عميد كلية التربية.

وأكد الدكتور محمد عمر أن إفتتاح الأكاديمية جاء نتيجة اهتمام الوزارة ببناء العنصر البشري وتحديث برامجها لتواكب النظم التعليمية الحديثة التي نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عن سعادته بعمل توأمة مع جامعة الإسكندرية بهدف تحديث البرامج التدريبية لتأهيل المعلمين، فضًلا عن التعاون بين الجانبين لتطوير الخطط البحثية.