شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القناطر الخيرية تقدم العزاء لأسرة طالب الثانوية الأزهرية بالبرادعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، نيابة عن الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، الثلاثاء، يرافقها مختار شداد، نائب رئيس المركز والمدينة، وأيمن عراقي، سكرتير عام المركز والمدينة، وزايد محمد، رئيس الوحدة المحلية بسندبيس، وعمدة قرية سندبيس، وعدد من أهالي القناطر الخيرية، ورجال الأعمال، واجب العزاء لأسرة الطالب محمود محمد حسين، الأول على الثانوية الأزهرية بالقليوبية، ابن قرية «البرادعة»، التابعة للوحدة المحلية بسندبيس، الذي لقي مصرعه غرقاً بشاطئ مدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، خلال رحلة لليوم الواحد.

وبحسب بيان، قدّم وفد من منطقة القليوبية الأزهرية، برئاسة إبراهيم صديق، وكيل الشؤون الثقافية بالمنطقة، والشيخ عادل عبدالفتاح، مدير عام الوعظ، ومدير التعليم الثانوي، الشيخ عبدالمجيد دومة، والشيخ حميدة العبسي، مدير التعليم النوعي، ومحمد مصطفى، مدير التعليم الخاص، ورفعت جودة، من التعليم الابتدائي، والشيخ محمد حسن، مدير إدارة القناطر الخيرية، واجب العزاء لأسرة الطالب محمود محمد حسين، الأول على الثانوية الأزهرية بالقليوبية بمجموع 98%، ابن قرية البرادعة مركز القناطر، الذي لقي مصرعه غرقا أمس بشاطئ مدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية خلال رحلة لليوم الواحد.

وكانت القرية قد ودعت الفقيد في جنازة مهيبة، أمس، تقدمها جميع شباب القرية والقرى المجاورة حزنا على فراقه، وسادت القرية حالة من الحزن خلال توديع جثمان الفقيد.