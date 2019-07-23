شكرا لقرائتكم خبر عن مؤيد اللامي: التدريب ركيزة أساسية في تطوير قدرات الصحفيين وتعزيز دورهم التنموي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، إن التدريب ركيزة أساسية لتطوير قدرات الصحفيين، وملاحقة مستجدات التكنولوجيا الحديثة، ويعزز من دور الإعلام التنموي.

وأضاف «اللامي» في تصريحات صحفية، لذا نهتم في الأمانة العامة إلى جانب الدفاع عن الحريات الصحفية بالوطن العربي، بالعمل على تعزيز وتطوير القدرات المهنية عبر برامج تدريبية، تعظم من دور الإعلام في النقد البناء، ودفع عجلة التنمية في الأوطان.

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وأكد اللامي، الذي يفتتح بعد غد الخميس الدورة الإقليمية التي تنظمها لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب تحت عنوان: «دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة»، أن الصحة من القضايا بالغة الأهمية بشقيها الوقائي والعلاجي، ومن مهام الإعلام التعاطي مع القضايا الصحية بما يعود بالنفع على المجتمعات، خاصة بالعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول العديد من القضايا الصحية، كالتي تناولها الدورة وهي قضايا الإعاقة، فذري الاعاقة اشخاص اصحاب قدرات خاصة يمكن دمجهم في مجتمعاتهم وتمكينهم من العمل والإنجاز وعيش حياة كريمة.

واشاد اللامي بالمشاركة الكبيرة للنقابات العربية، التي لبت دعوة الاتحاد، حيث يشارك متدربين من ١١ دولة عربية، في الدورة التي تقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن قيادات بالاتحاد وأعضاء لجنة التدريب، برئاسة سالم الجهوري عضو الأمانة العامة.

وأعرب رئيس الاتحاد عن دعمه الكامل، لأنشطة لجنة التدريب، متمنيًا لمجلسها مواصلة تنظيم فاعليات ناجحة.