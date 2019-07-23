شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر علي عمران: ثورة يوليو كانت بداية لإنشاء دولة وطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ على عمران، الشاعر والناقد الفني، الدولة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، حيث ذكرى أن تلك الثورة حررت مصر والقارة السوداء والدول العربية أيضُا من الاستعمار وساعدت كل حركات التحرير الوطنية، مؤكدًا أن جمال عبدالناصر عندما تولى الحكم رفع عن 90% من الشعب المصري الفقر والجهل.

وأضاف«عمران»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن الثورة كانت بداية لإنشاء دولة وطنية، كما أن عبدالناصر كان يحلم بعمل ثورة في الثقافة، فتم إنشاء هيئة قصور الثقافة وأصبحت مركزًا للتنوير والفكر والشعر، مؤكدًا أن مصر تعيش الآن في فترة السوشيال ميديا والشفافية والصراحة في كل شيء اصبحت موجودة ولم يعد يخفي على أحد، ويجب على الجميع البحث لمعرفة تاريخهم.

وتابع :«على الدولة الوقوف وتكريم كل من وقف بجوار ثورة 23 يوليو كونها أعادت لمصر كرامتها، فيه ناس بتقول على الفيس بوك إن ايام الملك فاروق كانت أحلى، هما مش شافوا الجوع والأمراض والفقر اللي كانت مصر بتعاني منه، لازم نفتح هذه الملفات وننتصر لضباط مصر الأحرار».