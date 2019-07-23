بحضور محافظ البحر الأحمر.. رئيس القطاع الديني بالأوقاف يحتفل بزفاف ابنته -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

احتفل الدكتور جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس القطاع الدينى، بزفاف كريمته سارة، على "محمد" نجل أحمد أمبارك حسن، مدير عام بوزارة الشباب والرياضة.

وقدم وزير الأوقاف التهنئة للشيخ جابر طايع والعروسين.

وحضر الاحتفالية عدد كبير من الرموز والنواب والشخصيات العامة أبرزهم، اللواء د. احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والشيخ رفعت السيد المستشار الديني لمحافظة البحر الأحمر، وبعض قيادات المحافظة ووزارة الأوقاف، والشيخ محمد عزت المالكي، والأئمة " يسري عزام ومحمود الأبيدي وحازم جلال"، وأهالي وأقارب العروسين، وبعض ممثلي الصحف ووسائل الإعلام.