ملك المغرب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط- أ ش أ: بعث ملك المغرب محمد السادس ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، متمنيًا للشعب المصري باستمرار التقدم والازدهار. وذكرت وكالة الأنباء المغربية الثلاثاء، أن الملك محمد السادس أكد - خلال البرقية - حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون البناء مع مصر والسير به قدمًا إلى المستوى الأمثل الذي يرتضيه له الشعبان الشقيقان، موضحًا ارتياحه لما يجمع المغرب ومصر من علاقات أخوية متينة قائمة على التقدير المتبادل والتضامن الفاعل .

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