"حل لغز مقتل لواء بالمعاش والعفو عن 1250 نزيلًا بالسجون".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الإفراج بالعفو عن 1250 والشرطي عن 313 من نزلاء السجون

أفرجت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن 1250 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (2019/351) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالعيد 67 لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 313 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

شادي محمد: 9 "بودي جاردات" وراء سرقة شقتي

حصل "الخليج 365" على مجموعة صور خاصة بشقة لاعب النادي الأهلي السابق شادي محمد، وذلك بعد السطو عليها وسرقة محتوياتها.

وحرر لاعب الأهلي السابق أمس الإثنين، المحضر رقم 16276 لسنة 2019 بقسم مدينة مصر، أفاد فيه بسرقة محتويات شقته، واستمعت نيابة مدينة نصر أول، لأقواله حول تفاصيل الواقعة.

وقال شادي محمد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إنه لم يكن داخل الشقة لحظة السطو عليها؛ حيث كان مسافرًا خارج القاهرة ولدى عودته فوجئ بسرقة محتويات الشقة.

أوضح أنه عقب عودته فوجئ بكسر باب الشقة وعلم من بعض شهود العيان بالمنطقة بقيام 9 أشخاص -بينهم بودي جاردات- بالسطو على شقته خلال فترة سفره.

"الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين 3 عائلات بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في إتمام الصلح بالنزاع القائم بين ثلاث عائلات، بمحافظة الجيزة.

وعقدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جلسة صلح بين ثلاث عائلات بناحية الصف دائرة مركز شرطة الجيزة.

الجاني سرقة حقيبتها وأحرق جثتها.. حل لغز مقتل فتاة في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط-، في إلقاء القبض على المتهم بقتل فتاة، وإلقاء جثتها وسط كمية من الهيش متفحمة بدائرة مركز الفتح.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة فتاه "حاصلة على دبلوم، 27 سنة، مقيمة بدائرة قسم ثان أسيوط"، داخل كمية من الهيش أسفل طريق أسيوط الجديد الفتح بدائرة المركز، شبه متفحمة وملابسها محترقة.

تفاصيل 48 ساعة تحريات.. كيف حلت الشرطة لغز مقتل لواء بالمعاش في فيصل؟

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جثة مهشمة الرأس وسط بركة من الدماء داخل حجرة ضيقة ملحقة بشركة بلاستيك في شارع سيد كرم المتفرع من المنشية بمنطقة فيصل، شكلت لغزا حيّر رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، حتى تكشفت أسرارها بتحديد هوية الجاني وضبطه.

منذ اللحظة الأولى لتلقي أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ عامل يدعى "محمود" عن العثور على جثة مالك الشركة التي يعمل بها مقتولا في الساعات الأولى للصباح، جاءت التحركات الشرطية سريعة بحثا عن خيط لفك طلاسم الجريمة.

جريمة لواء بالمعاش بفيصل.. الجاني انتظر رجوعه من صلاة الفجر وقتله على الباب

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ملابسات مقتل لواء بالمعاش داخل استراحته بمنطقة فيصل مطلع الأسبوع الجاري.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة مالك الشركة محل عمله مقتولا.

معاينة كشفت عن أن الجثة لمالك شركة بلاستيك بشارع المنشية يدعى "عزت. أ" 65 سنة، لواء بالمعاش، وبها آثار ضربة بآلة حادة في مؤخرة الرأس واختفاء هاتفه المحمول وحافظة نقوده.

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي لحريق أودى بحياة 5 أشخاص

استعجلت نيابة عابدين الجزئية، تقرير المعمل الجنائي في واقعة حريق أودى بحياة 5 من أسرة واحدة بعابدين.

كانت الحماية المدنية تلقت بلاغًا باندلاع حريق بشقة سكنية بشارع حسن الأكبر بحي عابدين وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان البلاغ وتمت السيطرة عليها.

تنفيذ 58 حكمًا ورفع 288 حالة إشغال بشارع مستشفى الصدر في العمرانية

أعدت فرقة الطالبية والعمرانية بقطاع غرب الجيزة حملة بشارع مستشفى الصدر دائرة قسم العمرانية.

أسفرت الحملة التي ترأسها المقدم محمد غراب وكيل الفرقة عن ضبط مسجلين اثنين خطرا و4 قطع سلاح ناري وأبيض وتنفيذ 58 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط متهمين اثنين بالاتجار في المخدرات وحجز دراجتين ناريتين مخالفتين وإزالة ورفع 288 حالة إشغال طريق متنوعة.

"رصاصة وهو نايم".. لغز مقتل مزارع في منشأة القناطر

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل مزارع بطلق ناري في ظروف غامضة بمركز منشأة القناطر.

تبلغ إلى مأمور مركز شرطة منشأة القناطر من مستشفى الشيخ زايد التخصصى بوصول جثة "سامح. ش" 25 سنة، مزارع ومقيم مركز البدارى بأسيوط إثر إصابته بطلق نارى في الصدر.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع "مصطفى. ا" 25 سنة، مزارع، قرر أنه والضحية يعملان في مزرعة رمان وزيتون كائنة بناحية أبوغالب دائرة المركز مستأجرة لشخص يدعى عبدالعال حميدة أبوغالب، وأثناء استغراقهما في النوم تناهى إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها المجنى عليه ولدى استطلاعه الأمر شاهد أشخاصا مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية فروا هاربين.