ضبط 40 قطعة سلاح في حملات أمنية بأسيوط خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مديرية أمن أسيوط، خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية وأطراف الخصومات الثأرية وحائزي الأسلحة غير المرخصة، بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، 40 قطعة سلاح متنوعة خلال يوم واحد.

وكانت مديرية أمن أسيوط، شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، والمقدم محسن شريت مفتش الأمن العام، والعميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط الأمن المركزي.

وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة عن ضبط 40 قطعة سلاح متنوعة من بينها 9 بنادق آلية و10 بنادق خرطوش، وباقي الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات خرطوش، وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.