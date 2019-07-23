أخبار مصر | سولاف درويش: ثورة 23 يوليو من أهم الثورات في تاريخ البشرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاف درويش: ثورة 23 يوليو من أهم الثورات في تاريخ البشرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو العظيمة، مؤكدة أنها ثورة شعب.

وأضافت "درويش" -فى بيان لها اليوم- أن ثورة يوليو واحدة من أهم الثورات فى تاريخ البشرية، بما خلفته من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه الحياة فى مصر، فقد نبهت العالم أجمع إلى أهمية استقلال الشعوب، وخروجها من الاستعمار والاستعباد الذي كان يمارس من بعض الدول على البعض الآخر.

وأوضحت وكيل اللجنة، أن ثورة يوليو حركت مياه الثقافة الراكدة ورسمت ملامح الحياة علي وجه الوطن العربي لتبشر بانتهاء حكم المستعمر، وإعلان الحريات في مختلف أوجه الحياة.

وتابعت: أن ثورة يوليو كانت البداية الحقيقية لعصر النهضة، لافتة إلى أن الصناعة نالت اهتماما كبيرا بعد ثورة ٢٣ يوليو، فمشروع الثورة لنهضة مصر كان يقوم على نقل المجتمع المصري من مجتمع راكد ومتخلف إلى مجتمع نام ومتطور، وهذا الهدف لم يكن من الممكن تحقيقه إلا من خلال "الإصلاح الزراعى، ومجانية التعليم، وتعظيم التصنيع".