أخبار مصر | ملك المغرب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك المغرب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث ملك المغرب محمد السادس ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، متمنيًا للشعب المصري باستمرار التقدم والازدهار.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الثلاثاء، أن الملك محمد السادس أكد - خلال البرقية - حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون البناء مع مصر والسير به قدمًا إلى المستوى الأمثل الذي يرتضيه له الشعبان الشقيقان، موضحًا ارتياحه لما يجمع المغرب ومصر من علاقات أخوية متينة قائمة على التقدير المتبادل والتضامن الفاعل .