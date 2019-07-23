أخبار مصر | تعاون مُرتقب بين "الصحفيين" وصندق التكافل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون مُرتقب بين "الصحفيين" وصندق التكافل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن وجود توجه بتعاون مجلس النقابة مع مجلس إدارة صندوق التكافل، برئاسة نقيب الصحفيين، لعمل مشروع يُدرى عائد مالي للنقابة.

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وقال "يونس" في تصلريحات صحفية، إن النقيب يُبذل جهد كبير لزيادة الدعم من الدولة، مؤكدًا أن هناك توجه من قبل المجلس وصندوق التكافل وكلاهما يرأسه النقيب، وذلك لاستغلال الإمكانيات المتاحة لعمل مشروعات ربحية تأني بعائد مالي للنقابة.

وأضاف "يونس" أن المجلس قام بسحب مبلغ ٣.٣ مليون جنيه من حساب الأنشطة لدفع المعاشات ومشروع العلاج.