أخبار مصر | شبانة: حققت أكبر فائض في تاريخ صندوق نقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبانة: حققت أكبر فائض في تاريخ صندوق نقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، وأمين صندوق النقابة السابق، إنه حينما تسلم أمانة الصندوق في الدورة الأولى له، لم يكن به فائض سوى 6 مليون جنيه، وقام بتسليمه في مجلس الكاتب الصحفي يحيى قلاش بفائض 40 مليون جنيه و34 مليون مع مجلس الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة.



وأضاف في تصريحات صحفية: "أتحدى أي زميل أن يبحث في تاريخ النقابة منذ إنشائها حتى الآن، ليتأكد من أن محمد شبانة هو أمين الصندوق الذي حقق أكبر فائض في تاريخ النقابة، وكنت أنتظر من الأستاذ هشام يونس خطاب شكر".

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وأكد "شبانة" أنه للمرة الأولى في تاريخ النقابة يُترك فائض في الخزينة بقيمة 34 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية تم فيها صرف فارق الـ420 جنيهًا الخاص ببدل التدريب والتكنولوجيا، كما تم الصرف منه على المعاشات والإعانات والأنشطة وللشركة المسؤولة عن نظافة النقابة، والتي تحصل على 170 ألف جنيه شهريًا، وخلال اجتماع المجلس الأخير في يوليو الجاري، كان بالصندوق 21 مليون جنيه، منها 10 مليون أموال سائلة و11 مليون ودائع.

وأوضح "شبانة" أن أرض مستشفى الصحفيين مازالت موجودة ولم يتم سحبها، لافتًا إلى أن المجلس السابق سدد كل الأموال المطلوبة لتخصيصها حتى ترك النقابة في مارس، مشددًا على أنه طوال عمله كأمين صندوق لم يحدث وأن أشعر الصحفيين بمأزق.