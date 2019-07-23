أخبار مصر | "البيطريين" تدشن مبادرة لتصدير الأدوية والمستلزمات البيطرية لأفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين" تدشن مبادرة لتصدير الأدوية والمستلزمات البيطرية لأفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بالاشتراك مع الغرفة التجارية اليوم اجتماعا تحضيريا، لتدشين مبادرة تصدير الأدوية البيطرية والأعلاف والمستلزمات الطبية والمزارع وفتح أسواق فى أفريقيا، وتدشين المؤتمر العربى – الأفريقى لتصدير الأدوية البيطرية واضافات الاعلاف ومستلزمات مزراع الدواجن.

أوضح دكتور يوسف العبد – عضو مجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات - ان الاجتماع يفتح الطريق لشركات الأدوية والمسلتزمات البيطرية المصرية التى لديها القدرة التصديرية وتستطيع المنافسة والانفتاح على الأسواق الأفريقية وهو سوق واعد تسيطر عليه دول من خارج القارة، ونستطيع استغلال اتفاقية الكوميسا والتجارة الحرة بين مصر والدول الافريقية (46 دولة افريقية) للتصدير وتنمية الصناعة المصرية وفتح اسواق تصديرية وزيادة الدخل من العملة الصعبة لمصر وتوفير فرص العمل وتنمية الاقتصاد المصرى.

صرح العبد ان الاجتماع دشن المؤتمر العربى – الأفريقى " مصر فى قلب افريقيا" لتصدير الأدوية البيطرية واضافات الأعلاف والمستلزمات الطبية و المزارع 15 أكتوبر القادم لتفعيل المبادرة وبدء الخطوات الفعلية على ارض الواقع.

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أوضح الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية اننا نعيش مشاكل ملف الدواء البيطرى والذى لم يحصل على حظه داخل الإدارة المركزية للصيدلة، وقمنا بعمل مشروع قرار وزارى لتسجيل الادوية البيطرية منذ عام ولم يخرج للنور حتى الآن.

أكد أن مبادرة تصدير الدواء البيطرى هى فرصة ذهبية لفتح الاسواق الافريقية، وتنمية الصناعة المصرية وزيادة الفرص التصديرية وتوفير العملة الصعبة، والدولة تشجع التصدير كما ان الدواء البيطرى المصرى له مميزات عدة مما يسهل التصدير، مشيرا إلى أنه يجب أن تقوم نقابة الاطباء البيطريين بالدعم النقابى لتقوية المبادرة داخليا، وتقوم ايضا بتدشين شركة تقوم بدور الوسيط وحلقة الوصل بين الشركات المصرية والأسواق الافريقية والتواصل مع الملحقين التجاريين فى السفارات المصرية فى الدول الافريقية وامدادهم بقاعدة بيانات عن الشركات المصرية فى صناعة الدواء البيطرى والاعلاف ومستلزمات الاعلاف والمزارع، مع الاهتمام بالإعلام لنجاح المبادرة والمؤتمر.

أشار الإعلامى صبحى الحفناوى – المتحدث الرسمى للمبادرة - الى ان الاجتماع دشن لجنة فنية تتواصل مع الوزارات المعنية الزارعة والصحة والاستثمار والتجارة والصناعة وبعض البنوك، لوضع خطة تصديرية والخطوات التى يجب اتخاذها لمساعدة الشركات المصرية، وتذليل العقبات والمعوقات سواء فى مصر أو أفريقيا، وتدشين برنامج "ابن مصر " على قناة الحدث اليوم خاص بالمبادرة والمؤتمر للعرض والدعم الاعلامى للمبادرة.

وأوضح أن السوق الافريقية تضم 54 دولة ومنها 46 دولة صدّقوا على اتفاقية التجارة الحرة فى افريقيا، والمستهدف من هذه الدول 25 دولة مبدئيا، ولدينا 50 شركة مصرية تستطيع التصدير، وعمل دارسة تسويقية للدول المستهدفة والاسواق المستهدفة والعمل عليها، وتم الاتفاق على عمل صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى باللغة العربية والاجنبية للمبادرة والشركات المصرية للتواصل مع تلك الدول والاسواق المستهدفة.