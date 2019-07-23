أخبار مصر | أمين صندوق "الصحفيين": الوضع المالي حرج للغاية.. ونسعى إلى زيادة الدعم المُقدم من الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين صندوق "الصحفيين": الوضع المالي حرج للغاية.. ونسعى إلى زيادة الدعم المُقدم من الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن الوضع المالي للنقابة حرج للغاية، وأن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، يسعى لزيادة الدعم المُقدم من الدولة، موضحًا أن النقابة كانت تملك 35 مليون جنيه رصيد في صندوقها، في نهاية ديسمبر الماضي، تسلم منها 20 مليون جنيه، والباقي تم صرفه على المعاشات ومشروع العلاج والقروض الحسنة.

Advertisements

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه تم صرف 2 ونصف مليون جنيه قروض حسنة قبل عقد الجمعية العمومية الأخيرة وإجراء الانتخابات، موضحًا أن رصيد النقابة حاليًا 20 مليون جنيه، بواقع 9 ملايين الخزينة، و11 مليون ودائع.

وفيما يخص الودائع، أكد أمين الصندوق أن هناك وديعة بالبنك الأهلي بقيمة 600 ألف جنيه خاصة بنادي الصحفيين بالإسكندرية، وهناك ودعيتين لدعم الأنشطة، كل واحدة بـقيمة 5 ملايين، بالإضافة إلى 3 ودائع باسم تنمية الموارد قيمتهم مليون جنيه، بجانب وديعة التفوق الصحفي صبري غنيم 38 ألفًا، أحمد رجب 33 ألفًا، ووديعة الانتفاضة الفلسطينية وقيمتها 330 ألفًا، وغير مسموح بفكها.