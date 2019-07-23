أخبار مصر | "الصحفيين": قمنا بصرف مليون جنيه إعانات قبل انتخابات التجديد النصفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين": قمنا بصرف مليون جنيه إعانات قبل انتخابات التجديد النصفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، وأمين صندوق النقابة السابق، عن قيام النقابة بصرف إعانات بلغت مليون جنيه على القروض والإعانات في الشهر الأخير فقط قبل انتخابات التجديد النصفي، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بمبلغ ٣٠٠ جنيه، بقيمة نصف مليون جنيه شهريًا، لتصل المعاشات وحدها إلى ٣ مليون جنيه بالشهر.

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وقال في تصريحات صحفية، إنه يقوم بتصدير تصريحات إيجابية للزملاء، لعدم تصدير القلق إليهم فيما يخص الأمور المادية بالنقابة، فدوره كمسؤول هو القيام بالعمل وحل المشكلات دون ضجيج أو بطولة.

وكان رفض محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين وأمين صندوق النقابة السابق، التصريحات التي أدلى بها هشام يونس أمين الصندوق الحالي، مؤكدًا أنها تُصدر القلق للصحفيين، فيما يخص الصندوق وأنشطة النقابة، فضلًا عن الادعاء بأن الصندوق خالي من الأموال.