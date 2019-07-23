أخبار مصر | "اعمل حسابك".. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا لمدة 12 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اعمل حسابك".. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا لمدة 12 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع الخدمة عن عدة مناطق، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الأربعاء 24/7/2019، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خطى المياه الرئيسيين أقطار (1000 مم – 1200 مم) المتعارضين مع محور ترعة الطوارئ.

والمناطق المقرر قطع المياه عنها هي: (مناطق إسكان مدينة السلام المختلفة – شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر).

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.