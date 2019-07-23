أخبار مصر | شبانة: لا توجد ودائع بنكية باسم الصحف الحزبية.. والمجلس السابق حقق إنجاز كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبانة: لا توجد ودائع بنكية باسم الصحف الحزبية.. والمجلس السابق حقق إنجاز كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وأمين الصندوق السابق، إن مجلس النقابة السابق بالفعل قام بكسر وديعة لسداد أرض مستشفى بأكتوبر، مؤكدًا أن فكرة الوديعة هو الحصول على أكبر عائد مالي، وإن احتاجت أنشطة النقابة مبلغ، الوديعة يتم كسرها فورًا، مضيفًا: "لا يتم عمل الودائع لتوريثها للورثة، وإنما فقط لزيادة الموارد من الفائدة، حتى يتم الاحتياج إليها".

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وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس السابق حقق إنجازات كبيرة للصحفيين، ولا يمكن التقليل منه، مؤكدًا أنه منذ إنشاء النقابة عام ١٩٤٠ وحتى هذا العام، وعلى مدار تاريخ كل المجالس النقابية، لم يترك أمين صندوق بنهاية ولايته فائض مالي يتخطى الـ٣٤ مليون جنيه سواه.

وفيما يخص ودايعة الصحف الحزبية المتعطلة، نفى "شبانة" تخصيص أي ودائع باسمهم، مؤكدًا أن ذلك غير مقبول قانونًا، وإنما هناك حساب تم إنشاؤه لصالحهم، لصرف المخصصات الشهرية لهم، وهي مخصصات شهرية مُحصنة بقرارات مجلس ولا يستطيع أحد المساس بها.