أخبار مصر | شبانة: صندوق نقابة الصحفيين مستقر وتصريحات هشام يونس "تُصدر القلق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبانة: صندوق نقابة الصحفيين مستقر وتصريحات هشام يونس "تُصدر القلق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين وأمين صندوق النقابة السابق، التصريحات التي أدلى بها هشام يونس أمين الصندوق الحالي، مؤكدًا أنها تُصدر القلق للصحفيين، فيما يخص الصندوق وأنشطة النقابة، فضلًا عن الادعاء بأن الصندوق خالي من الأموال.

وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إنه ترك أمانة الصندوق في مارس الماضي بفائض مالي يزيد عن ٣٤ مليون جنيه، مؤكدًا أن "يونس" استلم الصندوق من شهر واحد فقط بعد تشكيل هيئة المكتب، وبه ما يزيد عن ٢٠ مليون جنيه.

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وأكد "شبانة: أنه منذ انتخابات مارس وحتى الآن، تقوم النقابة بالصرف من الفائض المالي الذي تركه، لافتًا إلى أن المصروفات الشهرية للنقابة تتراوح ما بين ٣ مليون ‘إلى ٣ ونصف المليون جنيه، متابعًا: "إذا استعنا بخبير في الحساب بالصف الأول الابتدائي، يستطيع بحسبة بسيطة أن يضرب مصروفات ٣ مليون جنيه شهريًا بخمسة أشهر، من مارس إلى يوليو، سيكون المجموع ١٥ مليون جنيه، وبإضافة ١٩ مليون جنيه الموجودين حاليًا بالصندوق وفق تصريحات أمين الصندوق نفسه، سيكون المجموع ٣٤ مليون جنيه، وهو المبلغ الذي تركه كفائض منذ مارس الماضي".

ولفت "شبانة: إلى أنه لا يهوى الرد على هذا الكلام، وأنه واجه أـمين الصندوق بالجلسة الأخيرة لمجلس النقابة، وطلب منه الوضع المالي أمام المجلس بأكمله، فعرض أمين الصندوق بالفعل الوضع المالي، وتأكد الفائض الذي تركه، وقام بالاعتذار ـمام المجلس على التصريحات التي أدلى بها، مؤكدًا أنه تم تحريفها.