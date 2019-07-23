أخبار مصر | "الصحف الحزبية المتعطلة" ترفض تصريحات أمين الصندوق بشأن الوديعة الخاصة بهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحف الحزبية المتعطلة" ترفض تصريحات أمين الصندوق بشأن الوديعة الخاصة بهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محسن هاشم المتحدث باسم الصحف الحزبية المتعطلة، إن الوديعة الخاصة بهم، والتي أقرها مجلس النقابة السابق برئاسة عبدالمحسن سلامة، بقيمة 20 مليون جنيه، مُقررة في تقرير مجلس النقابة لعامي 2018-2019، والذي اعتمدته الجمعية العمومية في انتخابات التجديد النصفي مارس الماضي.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن تقرير مجلس النقابة وميزانيته التي اعتمدتها الجمعية العمومية، أقرت الوديعة بقيمتها كاملة، والتي بلغت 20 مليون جنيه، وذلك تم إقراره في البند الرابع للتقرير، متابعًا: "أقر التقرير بانتهاء 90% من أزمة الصحف الحزبية المتعطلة، واتخاذ خطوات فعلية لحل الأزمة، وذلك بتخصيص 20 مليون جنيه كوديعة بنكية، بفوائد بلغت 110 ألف جنيه، يتم صرف بدلات البطالة منها شهريًا، وإيجار مقر الصحف بمنطقة السيدة زينب".



وأكد "هاشم" أن الجمعية العمومية وافقت تقرير مجلس النقابة، الذي أقر بتخصيص الوديعة، لافتًا إلى أن مجلس النقابة لم يخطرهم بكسر الوديعة، وذلك مع صرف بدلاتهم الشهرية بشكل منتظم دون انقطاع.



ورفض "هاشم" تصريحات هشام يونس أمين صندوق النقابة بفك الوديعة، مؤكدًا أنها وديعة واحدة بقيمة 20 مليون جنيه، وليست 4 ودائع، لافتًا إلى أن مجلس النقابة والنقيب الحالي ليس من حقه التصرف في الوديعة بأي شكل، خاصة وأن مجلس النقابة السابق أقرها، والجمعية العمومية وافقت عليها.



وأوضح "هاشم" أن الزملاء العاملين بالصحف الحزبية المتعطلة سيجتمعون، لمناقشة تصريحات أمين صندوق النقابة، واتخاذ الخطوات التصعيدية تجاهها.

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وكان نفى هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، وجود وديعة بنكية تحمل اسم الصحف الحزبية حسبما يردد البعض، موضحًا أنه كانت هناك 4 ودائع بـ20 مليون جنيه، قيمة كل واحدة 5 ملايين تحمل اسم "دعم أنشطة النقابة".

وقال في تصريحات صحفية سابقة، أن المجلس السابق اتخذ قرارًا قبل الجمعية العمومية والانتخابات الأخيرة بـ3 أسابيع بفك وديعتين منها؛ لشراء أرض مستشفى الصحفيين التي تم سحبها لعدم سداد القسط الثاني.

وأضاف أن قرار كسر الوديعتين تسبب في خسارة 1.8 ألف جنيه على النقابة، لافتًا إلى أن هناك حساب في البنك باسم الصحف المتعطلة جميعًا وليس الحزبية فقط بقيمة 188 ألف جنيه.