أخبار مصر | رئيس مجلس النواب يزور رواندا ضمن جولته الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس النواب يزور رواندا ضمن جولته الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، دولة رواندا، وذلك ضمن الجولة الإفريقية التي يقوم بها، عقب الزيارة الناجحة التي قام بها على رأس وفد برلماني إلى كينيا.

ومن المقرر أن يعقد لقاءات مهمة مع رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء برواندا، وعدد آخر من كبار المسئولين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.