شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: المصريون لا يتحملون لأي إساءة لبلدهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئونالمصريين بالخارج، إلى كندا للاحتفال برفع العلم المصري على برلمانأونتاريو بعد قرار تخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالحضارة المصرية، وجهت الوزيرة والوفد المرافق لها إلى مدينة مونتريال أكبر مدن مقاطعة كيبيك الكندية، وعقدت اجتماعًا مع أعضاءالمنطمة المصرية الكندية لرجال الأعمال.

وخلال اجتماعها مع أعضاء المنظمة، وصفت السفيرة نبيلة مكرم لحظة رفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني بأنها لحظة وطنية بامتياز تبعث على الفخر، والتي جاءت بمشاركة أبناءالجالية المصرية والسفير المصري والقنصل المصري ورئيس وأعضاء من البرلمان الكندي، بالتوافق مع احتفالات مصر الغالية بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن وجودها في كندا جاء لدعم جهود الجالية المصرية في كندا، وهي الجهود التي أثمرت عنتخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالحضارةالمصرية، مؤكدة أن من صميم عملها أن تشارك المصريين بالخارج هذهاللحظة الناجحة، وتشجيع مثل هذه الجهود ومساندتهم وتثمين جهودهموليس فقط حل مشكلاتهم، بل لدعمجهودهم أيضًا.

وأوضحت الوزيرة أنها فوجئت بتحريفلبعض مما قالته خلال لقائها بأعضاء من الجالية؛ حيث كتب أحد المواقع أن: «وزيرة الهجرة تهدد المصريين فيالخارج بأن أي شخص سينتقد مصرسنقطع رقبته»، وعلقت على هذا التحريف قائلة: «أسفت بشدة لذلكلأن الدولة ترعى أبناءها ولا تهددهم».

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وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على أنالدولة المصرية لا تهدد أبناءها بلتتواصل معهم وتساندهم وتلبياحتياجاتهم وترد على استفساراتهموتطمئن المصريين في الخارج علىبلدهم، متابعة أن هذا هو ما تقوم بهالوزارة وما تحرص عليه من منطلقعملها كوزيرة خلال حديثها معالجاليات المصرية.

وحول سوء تأويل الكلام وتفسيره علىغير المقصود به، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الكلام العفوي البسيط السلس في لقاءاتها يصل مباشرة إلىقلب المواطن المصري.

واستطردت وزيرة الهجرة قائلة إنها أوضحت أن المصريين لا يتحملون منيتوجه بالإساءة لبلدهم، مضيفة أنالمصريين بالخارج أيضًا لديهم نفس الغيرة على بلدهم رغم احترامهمللبلدان التي يهاجرون إليها، ولكن لايتحملون كلمة سلبية على مصر، مؤكدة أن ما حدث من ذكر مصطلح «نقطع رقبته» لم يقصد بها أي عنف، ولكن جاء بعد أن قالت الوزيرة: «من يسيءلمصر، ماذا نفعل معه؟»، فجاء رد أحدالحضور: «نقطع رقبته»، وهذه كلمة دارجة في العامية المصرية تعني شدة الغضب ممن يفعل ذلك.

وأضافت الوزيرة أن أحد الحضور قال الكلمة والتصفيق جاء تجاوبا ليمر الموقف، ولكن تم تحوير الكلام ونشره على أن وزيرة الهجرة تهدد المصريينبالخارج، وأن من ينتقد سنقطع رقبته، معربة عن استغرابها الشديد من هذهالتأويلات الغريبة، وترك كل الأشياء الإيجابية من رفع العلم المصري، وتوحيد جهود المصريين بالخارج دونتفرقة بينهم ورسائل أبناء الجيلين الثاني والثالث، وتم تجاهل ذلك والتركيز على هذه الكلمة، وتجاهل النجاحات التي أحرزتها الدولةالمصرية، سواء في التنظيم العالميلبطولة كأس الأمم الأفريقية، والعديد من المشروعات القومية الضخمة.

وذكرت السفيرة نبيلة مكرم أن مصرتواجه حربا شرسة وفئات تسعى للتفرقة والتقليل من الإنجازات والنجاحات، وأكدت أنها تابعت من قام بالنشر وتحريف الكلام، ورأت تعليقات كثيرة، فهناك من مشى مع التيار، وهناك من وضح الحقيقة وأن ما نشرلم يكن هو المقصود وأنها لم تقصد تهديدًا.