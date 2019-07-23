شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل محطة مياه أبو شويتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اعتماد 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل محطة مياه الشرب أبوشويتة بمركز الحامول، فضلاً عن تركيب 9 بوابات على سحارة الحامول لمنع ارتداد مياه مصرف كتشنر إلى بحر تيرة لضمان جودة المياه.

وكان محافظ كفر الشيخ، كلف وكيل وزارة الصحة، بعمل المعاينة على مأخذ محطة مياه شرب أبوشويتة من بحر تيرة، وأخذ العينات اللازمة من المياه وتحليلها بمعامل الصحة وعلى الفور في استجابة سريعة من وكيل وزارة الصحة توجهت لجنة مديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ للمعاينة وأخذ العينات للتأكد من خلو مياه المأخذ من أي ملوثات وضمان نقاء مياه المأخذ ومطابقتها للمواصفات، استجابةً للأهالى، وأفاد تقرير اللجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة، ثبوت جودة المياه عند المأخذ وخلوها من أي ملوثات ومطابقتها للمواصفات.

وقدّم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس إبراهيم متولي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أشرف محمدي، وكيل وزارة الري، على جهودهم المبذولة في تشغيل مشروع محطة مياه الشرب أبوشويتة بمركز الحامول وإنهاء المعوقات لهذا المشروع الهام والتى دامت لفترة طويلة.