شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.8% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/ 2019، حيث بلغت نسبة النجاح 82.8%، بحضور الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم، الذي قام بعرض نتائج وإحصائيات النجاح والرسوب لامتحانات الدور الثاني على محافظ أسوان.

ووصلت النسبة العامة لنتائج امتحانات الدورين الأول والثاني إلى 95.7%، ووجّه اللواء أحمد إبراهيم، التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني، متمنياً لهم دوام النجاح مع ضرورة بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي، لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية.

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وأعطى المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد والتجهيز لأداء امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، خاصة تأمين مركز توزيع الأسئلة، بجانب إعداد لجان الامتحانات بالمدارس لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب، ودعمها بكافة وسائل التهوية والتبريد والإنارة، بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات للمراقبين.

وكلّف مسؤولي التعليم بالاستعداد من الآن للعام الدراسي الجديد، حيث إنه من المقرر افتتاح 14 مدرسة جديدة موزعة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، منها 9 مدارس جاهزة تماماً، فيما جارٍ إدخال المرافق العامة لـ5 مدارس أخرى، بجانب الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ21 مدرسة موزعة بتكلفة تصل لحوالي 45 مليون جنيه، فضلاً عن أنه جارٍ العمل بالتوازي في إنشاء 31 مدرسة جديدة أخرى، بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 250 مليون جنيه، منها 2 مدرسة للغات المتميزة بنصر النوبة ودراو.

من جانبه، صرح السيد الفيومي بأن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ 7595 طالبا وطالبة، حضر منهم 6793 طالبا وطالبة، فيما نجح منهم 5630 طالبا وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات، لافتاً إلى أن إجمالي المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في الدورين الأول والثاني 26 ألفا و478 طالبا وطالبة نجح منهم 24 ألفا و594 طالبا وطالبة.